Tudor: "Genoa campo difficile, sarà una battaglia"

Si chiude a Genova il tour de force dell'Hellas Verona. Contro il Genoa, infatti, la squadra di Igor Tudor giocherà la terza partita in sette giorni con l'obiettivo di confermare quanto di buono visto contro Roma e Salernitana. A far storcere il naso all'allenatore dei veneti, tuttavia, è il calendario e i tanti impegni ravvicinati: "È una pazzia, devo fare i complimenti a chi ha stilato questo programma - ammette Tudor in conferenza stampa - Dopo la partita con la Roma abbiamo giocato a Salerno due giorni dopo, e dopo altri due giorni andiamo a Genova. Bisogna avere un po' di buonsenso. Devono esserci le stesse opportunità per tutte le squadre. Detto ciò, voglio ribadire che non abbiamo scuse, non ci dobbiamo preoccupare in quel senso".