Inzaghi: "Turnover? Non penserò alla Champions"

Dopo le vittorie contro Bologna e Fiorentina, l'Inter è chiamata al terzo match settimanale sabato, ore 18.00, al Meazza, contro l'Atalanta. Sarà il quinto incontro in 13 giorni per la squadra di Simone Inzaghi che vuole mantenere l'imbattibilità in campionato: "La fame e la cattiveria su ogni pallone faranno la differenza - spiega l'allenatore alla vigilia - L'Atalanta è un'ottima squadra, non ti regala e non ti concede nulla. Dovremo essere bravi a fare altrettanto. Martedì, contro la Fiorentina, c'è stata una grande reazione da squadra importante dopo lo svantaggio e abbiamo vinto in un campo difficile. Adesso avremo un'altra gara impegnativa". Nonostante l'impegno ravvicinato in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, Inzaghi è focalizzato solo sull'Atalanta, anche nella scelta della formazione: "Deciderò con calma chi giocherà, vedrò nell'ultima seduta quali sono le condizioni dei giocatori. Con il calcio di oggi, giocando ogni tre giorni, è difficile fare discorsi a lungo termine".