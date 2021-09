Genoa-Verona, dove vedere la partita in tv

Prima volta per la nuova proprietà americana a Marassi: Il Genoa di Ballardini affronterà il Verona sotto gli occhi dei dirigenti di 777 Partners, fondo che in settimana ha acquisito il club da Enrico Preziosi. Fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Una partita in un certo senso storica, visto che sarà la prima della nuova proprietà che ha preso il comando del Genoa nei giorni scorsi. Il fondo americano 777 Partners ha infatti acquisito le quote azionarie dal club rossoblù da Enrico Preziosi, chiudendo un'era che durava dal 2003. La formazione di Ballardini vorrà esordire al meglio davanti ai nuovi proprietari, ma per farlo dovrà avere la meglio del Verona di Igor Tudor, rigenerato nelle ultime settimane.