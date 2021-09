Juve, Allegri: "Meglio criticato che compatito"

Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium: "Preferisco essere criticato ma vincente, la Sampdoria un'altra occasione per risalire la classifica". Poi sull'inizio di stagione: "Abbiamo perso punti per strada, ma tutto migliorerà e subiremo anche meno gol". E annuncia alcune scelte di formazione: "Gioca Perin, Rabiot non convocato" TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

"Io preferisco essere criticato ma vincente, la compassione si ha solo per quelli che non vincono". Così Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida con la Sampdoria, in programma domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium (diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). "Quando sento le critiche, e io leggo tutto, sono interessanti. Alcune - prosegue - sono costruttive e ci ragiono sopra, altre mi servono per capire che devo fare il contrario. Mi diverte questo, altrimenti mi annoio. Sono molto legato a questa società ed è una scelta che ho fatto". La sua Juventus, al Picco di La Spezia, ha centrato la prima vittoria in Serie A, ora l'obiettivo è registrare anche la fase difensiva dopo che la squadra ha sempre subito gol nelle ultime 19 partite di campionato: "Per la legge dei grandi numeri inizieremo anche a non prendere gol. Quando dobbiamo difendere nella nostra metà campo siamo ordinati e i ragazzi stanno migliorando, alla fine la Juventus inizierà a subire meno gol".

Allegri: "Persi punti per strada, ma tutto migliorerà" vedi anche Chiellini: "In tempesta, ma arriveremo in porto" Per l'allenatore bianconero il problema della Juventus non è fisico: "Quando le cose non vanno bene viene tirata fuori la condizione fisica. Con il Milan abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel secondo tempo e i nostri avversari hanno preso forza. Ci sono momenti in cui bisogna difendere, non si può attaccare sempre". Ora Allegri vuole trovare continuità: "Mancano i risultati perché così sale l’autostima. Abbiamo una settimana importante in cui cercare di vincere la prima partita in casa. Non sarà semplice, bisogna cominciare a scalare la classifica e tutto migliorerà. Ci vuole calma, purtroppo abbiamo perso punti per strada e non deve capitare, ma aver ribaltato la partita con lo Spezia è un fatto positivo. Se non fai risultato anche la prestazione bella non conta: è una legge del calcio".