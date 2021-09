Domenica alle 18:00 all'Olimpico di Roma si giocherà il derby della capitale. Lazio-Roma sarà il 120° derby nella carriera di allenatore di José Mourinho, che nella conferenza stampa della vigilia ha presentato l'importante sfida, sottolineando sin da subito il privilegio di poter preparare partite del genere: "Sono partite belle da giocare, partite che non preoccupano un allenatore, perché non serve neanche motivare i giocatori: tutti sono concentrati al 100% nella partita. Mi preoccupava più la partita contro l'Udinese, perché lì potevo temere che la testa fosse già a questa partita. Cosa mi aspetto dalla mia squadra? Mi aspetto quello che dico dal primo giorno: giochiamo per vincere. Poi non sempre si può farlo: la Lazio ha le nostre stesse ambizioni. Il nostro atteggiamento però deve essere sempre quello di una squadra che vuole vincere, e a fine partita voglio che i miei giocatori abbiano dato tutto. Noi giocheremo cercando di controllare il gioco, aggredire, segnare se possiamo. Quando invece non avremo palla al piede dobbiamo rispettarli perché hanno qualità e dovremo essere bravi a difendere. E' molto difficile vincere una partita facendo bene solo una fase di gioco. Per vincere domani serve una partita molto completa, perchè giochiamo contro una squadra di qualità". Mourinho ha poi ribadito, seppur indirettamente, di avere le idee chiare sul futuro e sugli obiettivi di questa Roma: "Sappiamo perfettamente dove vogliamo andare e come. Io ho già avuto delle squadre in passato in cui avevo qualche dubbio sugli obiettivi: qui i dubbi non esistono. Se ho motti particolari per questa partita speciale? No, credo sia più importante parlare poco e giocare tanto. Le parole possono andare via con il vento. Me lo dice l'esperienza. Domani alle 18:00 conteranno i fatti". Importante sarà anche la spinta del pubblico giallorosso, da cui Mourinho ha detto di essere già rimasto colpito per un motivo particolare: "Quello che mi ha colpito di più è come la gente è stata con la squadra con l’Udinese dopo la sconfitta. Questo mi dice che c’è empatia. E' facile avere empatia quando si vince. Quella poi spesso va via al primo risultato negativo. Qui invece pur avendo perso e non avendo giocato bene, abbiamo sentito l’empatia fino all’ultimo minuto, anche nel momento di difficoltà. I tifosi meritano tutto dai ragazzi, ma anche i ragazzi meritano tutto da loro. Direi che quasi al 100% i tifosi sentiranno che la squadra giocherà anche per la loro passione".