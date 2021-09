In vista dell'impegno di Champions, Pioli cambia di nuovo: rientrano diversi titolari, ma la vera sorpresa potrebbe essere l'esordio stagionale da titolare di Daniel Maldini. Conferme per Thiago Motta dopo la bella prova contro la Juventus

Pioli vuole tenere alta la concentrazione, si fida del suo gruppo e lo dimostra continuando a far ruotare i suoi uomini. Questa volta c'è anche un impegno di Champions in vista a cui pensare (martedì sera contro l'Atletico Madrid) e allora potrebbe essere Brahim Diaz a rifiatare. Un solo dubbio per Thiago Motta, in attacco.

Dopo aver sfiorato il colpaccio contro la Juventus, Thiago Motta va verso la conferma di nove undicesimi, con l'inserimento di Sala a centrocampo e la maglia da titolare consegnata a Nzola in attacco, in vantaggio su Antiste.

Milan, Daniel Maldini titolare. C'è Giroud

Turnazione continua per Pioli che ne ha cambiati 5 contro il Venezia e potrebbe cambiarne 5 anche stavolta. Rientrano i cosiddetti “titolari”, con Kessie, Tomori, Theo Hernandez e Saelemaekers sicuramente in campo, e la grande novità che potrebbe essere Daniel Maldini dal 1’ sulla trequarti, al posto di Brahim Diaz. Per lui, che finora ha giocato 12 minuti spalmati su 3 partite, si tratterebbe dell'esordio stagionale da titolare. In attacco Giroud brucia le tappe ed è favorito su Rebic: il croato partirebbe dalla panchina. Out Ibra, Kjaer e Florenzi.



MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud. All Pioli