D'Aversa: "Ci siamo segnati da soli"

"Non basta l'atteggiamento, certe situazioni non te le puoi permettere. Qualche palla va buttata in tribuna ogni tanto, così come del resto hanno fatto Chiellini e Bonucci". Roberto D'Aversa commenta con amarezza il 3-2 incassato dalla Sampdoria in casa della Juventus. Un risultato maturato a causa di alcune ingenuità, su tutte il pallone non rinviato da Colley in occasione del tris bianconero di Locatelli: "Siamo partiti alti e aggressivi ma quando recuperavamo palla non riuscivamo a gestirla e continuavamo a consegnarla alla Juventus. Abbiamo incassato troppe ripartenze per errori in costruzione, e quando concedi campo a giocatori come Cuadrado, Dybala e Chiesa ti mettono in difficoltà. C'è stata imprecisione a livello tecnico, e le grandi squadre vanno a nozze quando possono controllare la partita. Nel finale l'abbiamo anche riaperta, ma ci siamo segnati da soli in un paio di circostanze e, quando sbagli così, è normale non vincere. Ci manca il senso del pericolo, abbiamo rischiato più volte l'uscita palla dentro l'area e alla fine abbiamo preso il terzo gol".