Mattinata di esami al J-Medical per Alvaro Morata e Paulo Dybala, che si sono sottoposti ad esami specifici per valutare i rispettivi infortuni muscolari accusati durante la sfida di ieri contro la Sampdoria. L'attaccante spagnolo si è presentato al centro medico qualche minuto dopo le 9.30 e all'uscita ha dato il cambio all'argentino, fermandosi per una mini-sessione di foto e autografi con i tifosi presenti all'esterno della struttura. Anche la Joya ha ricevuto l'affetto dei tifosi a caccia di un selfie (VIDEO). I due giocatori condividono problemi muscolari, coscia destra per lo spagnolo e sinistra per l'argentino: le sensazioni di Massimiliano Allegri non sono positive, il loro rientro è previsto almeno per metà ottobre, dopo la pausa per le nazionali.