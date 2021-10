Sessantesimo compleanno agrodolce per l'allenatore del Cagliari: "A due minuti dalla fine ci siamo fatti gol quasi da soli" il suo commento sull'1-1 contro il Venezia. "Bastava un pochino di esperienza per impedire che loro arrivassero in area. La squadra non è serena, dobbiamo migliorare nella gestione della palla" PAOLO ZANETTI: "ORGOGLIOSO DEL MIO VENEZIA" Condividi:

"A due minuti dalla fine ci siamo fatti gol quasi da soli". Walter Mazzarri commenta così Cagliari-Venezia 1-1. Al vantaggio di Keita nel primo tempo ha risposto Busio al 92'. "La partita era quasi finita. Quando ho messo Zappa e spostato Nandez in mezzo al campo, dovevamo chiuderla - spiega l'allenatore del Cagliari a Sky Sport - ma quando si commettono queste ingenuità e c'è un pizzico di sfortuna, come con la deviazione di Caceres sul tiro di Busio, poi finisci per pagare. Bastava un pochino di esperienza per impedire che arrivassero in certi momenti dentro l'area. Questa è la realtà".

"Palo Marin ha cambiato partita. Squadra non è serena" vedi anche Cagliari-Venezia 1-1. HIGHLIGHTS Sessantesimo compleanno agrodolce sul campo per l'allenatore del Cagliari, che non nasconde i rimpianti: "Marin ha preso un palo, il 2-0 ci avrebbe dato maggiore serenità". Poi guarda il contesto: "Questi ragazzi vivono la sconfitta in questo modo da un anno e mezzo. Oggi ci serviva il risultato per dare morale e forza al gruppo. Avevamo fatto una partita positiva: i ragazzi sono partiti molto bene, hanno pressato tanto ed è andata bene all'inizio. Loro però giravano tanto la palla e ci facevano spendere tante energie". L'analisi dell'allenatore è globale: "La squadra non è serena, dobbiamo migliorare nella gestione della palla. Serve che si tranquillizzino e che siano più tranquilli nelle letture delle partite in alcuni momenti. In casa soprattutto, invece, abbiamo voglia di spaccare il mondo. Loro ci hanno fatto correre a vuoto, anche nel secondo tempo abbiamo avuto 2-3 ripartenze importanti".

"La sosta non ci aiuta, troppi nazionali" Alle porte c'è la sosta del campionato: "Abbiamo fuori Ceppitelli, Dalbert e Walukiewicz che ci avrebbero dato una mano contro il Venezia - ricorda Mazzarri - purtroppo in tanti partono per gli impegni con le nazionali e non ci sarà modo di lavorare al completo. Ci sono tanti giocatori con una condizione atletica diversa dai compagni di squadra. Alcuni, come Caceres e Keita, sono arrivati tardi. Se ci sono quattro partite in pochi giorni, occorre lavorare e valutare gli allenamenti. Da questo punto di vista bisogna aspettare per capire cosa serve e cosa no".