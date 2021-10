Tutte le probabili formazioni della 7^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Derby di Torino senza Dybala e Morata, chance per Kean dal 1'. Juric è senza Djidji ma può riabbracciare Belotti. Lazio in apprensione per Immobile, Atalanta senza Gosens. Milan, tornano a disposizione Kjaer e Messias. Non perderti FantaShow alle 18 per tutti gli ultimi aggiornamenti prima che cominci il turno di campionato

Ultimo sprint prima del meritato riposo. Dopo infrasettimanali e coppe europee, arriva la giornata che poi ci manderà in letargo per circa due settimane. Possibile quindi che i vari allenatori chiedano uno sforzo extra a chi magari avrebbe bisogno di una ricarica. Ci sono da verificare un po' di situazioni post Champions, soprattutto a livello di stanchezza. Le italiane di Europa e Conference League invece hanno ruotato abbastanza in settimana e quindi dovrebbero tornare in formazione tipo.

Per sapere tutto (ma veramente tutto) sulle probabili formazioni il consiglio che diamo a tifosi e fantallenatori è sempre lo stesso. Rimanere sintonizzati su questa pagina, in continuo aggiornamento: gli inviati di Sky Sport infatti sono già in pista e grazie al loro sempre prezioso lavoro, sarete sempre al passo con le decisioni degli allenatori. Pronti per il giro dai campi? Andiamo!

Gli esami hanno escluso lesioni e quindi Vacca torna subito disponibile per la sfida contro il Cagliari. Anche Caldara è nell’elenco dei convocati: il difensore ha smaltito la febbre ed è pronto a rientrare nell’XI titolare. Assente per scelta tecnica Schnegg. A centrocampo Peretz, Heymans e Ampadu si giocano una maglia. Davanti duello Henry-Okereke con Aramu che invece è in pole position per un posto nella formazione di partenza.

Sono quattro gli indisponibili in casa Cagliari con Mazzarri che ha provato a lungo il 3-5-2. Sarà quindi questo il sistema di gioco che vedremo contro il Venezia. In difesa ballottaggio tra Caceres e Walukiewicz. Nandez tornerà a fare l’esterno destro di centrocampo con Lykogiannis sul versante opposto. Davanti invece torna dal primo minuto Keita in tandem con l’inamovibile Joao Pedro.

Lesione di primo grado all’adduttore sinistro: Davide Biraschi starà fuori almeno tre settimane. Out anche Vanheusden e quindi c’è quasi una coppia obbligata di centrali (Maksimovic e Bani). Solito traffico in mezzo al campo dove sono tutti a disposizione eccezion fatta per Sturaro. In attacco Caicedo non rientra ancora: occhio all’ipotesi Ekuban dal primo minuto.

Buone notizie per Castori che ha recuperato sia Ribery che Aya. Entrambi hanno svolto regolare lavoro con i compagni. Tanti i dubbi in attacco dato che ci sono 4 nomi in lizza con Gondo e Djuric attualmente in vantaggio su Bonazzoli e Simy. Ribery agirà alle spalle delle punte nel 4-3-1-2 amaranto.

Come contro il Chelsea, anche nel derby Massimiliano Allegri non potrà contare sul duo Dybala-Morata. Il tecnico bianconero sta pensando a una formazione con Kean titolare al fianco di Kulusevski o Chiesa. I due non sono in ballottaggio però: con tutta probabilità resta solo da capire chi farà la punta e chi l’esterno. In mezzo non al meglio anche Ramsey. Dietro il ballottaggio è tra Chiellini e de Ligt.

Ci sono due possibili ritorni in vista del derby: Juric infatti conta di avere a disposizione dalla panchina Andrea Belotti. Un po’ più complicato, ma non impossibile, il rientro di Praet. In difesa c’è squalificato Djidji e quindi si scalda Zima per un posto nella linea a tre granata. Ansaldi è ancora monitorato mentre sulla trequarti potrebbe toccare a Brekalo e Linetty (con Pobega arretrato sulla mediana al fianco di Mandragora). In attacco, almeno dal primo minuto, confermato Sanabria.

SASSUOLO-INTER, sabato ore 20:45

Sassuolo, dubbio Consigli

conti inter

Inter, CdA approva bilancio 20/21: rosso di 245mln

Dionisi spera di recuperarlo ma al momento Andrea Consigli è più out che in. In porta quindi c’è pronto Pegolo. Corsie esterne presidiate da Toljan e Rogerio. Oltre al 4-2-3-1 con Raspadori punta, c’è anche l’idea, non remota, di inserire un centrocampista in più e di passare al 4-3-3. In questo caso, al fianco di Lopez e Frattesi, toccherebbe a Magnanelli.

Inter, riecco Calhanoglu

Rispetto alla gara pareggiata in Champions contro lo Shakhtar, Simone Inzaghi dovrebbe riproporre dal primo minuto Hakan Calhanoglu. Dietro inamovibile il trio formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A destra è ballottaggio tra Darmian e Dumfries mentre a sinistra tocca a Perisic. In attacco Correa si candida per un posto al fianco di Lautaro. Il ‘Tucu’ però deve battere la difficile concorrenza di Dzeko.