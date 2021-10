Inzaghi: "Servirà la miglior Inter, siamo stanchi"

L'allenatore nerazzurro alla vigilia del match di Reggio Emilia: "Siamo a buon punto, ma possiamo migliorare ancora. In Champions c'è un po' di rammarico, tuttavia c'è tempo per recuperare". E sulla società: "Fiducia per il futuro" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 7^ GIORNATA Condividi:

Contro il Sassuolo si chiuderà un lungo tour de force per l'Inter. Al Mapei Stadium sarà la settima partita in venti giorni per i nerazzurri e la stanchezza inizia a farsi sentire come spiegato da Simone Inzaghi: "Sarà una partita non semplice, c'è un po' di fatica fisica e mentale - spiega l'allenatore in conferenza stampa - Il Sassuolo gioca benissimo e ha ottime individualità. Servirà la migliore Inter. Per il primo giorno troverò la squadra al completo, parleremo e valuteremo. Poi sceglierò l'undici migliore". Il bilancio dei nerazzurri, finora, in campionato è di 14 punti con 4 vittorie e 2 pareggi. Un buon bottino, ma secondo Inzaghi si può far meglio: "Siamo a buon punto, ma possiamo migliorare ancora. La squadra ha fatto sei partite di campionato molto buone. Ci mancano quei punti in più che tra Samp e Atalanta avremmo meritato. Sono contento di come stiamo tenendo il campo".

"Champions? Siamo in ritardo, ma c'è tempo"

leggi anche Serie A, curiosità e statistiche della 7^ giornata Il rammarico, invece, aumenta parlando della Champions League dove i nerazzurri hanno raccolto soltanto un punto: "Dopo due partite del genere e con una ventina di situazioni da gol avrei voluto avere più di un punto - spiega Inzaghi - Siamo in ritardo, ma c'è tempo. Contro lo Shakhtar non siamo stati la solita Inter, ma nelle occasioni avremmo potuto vincere. Abbiamo visto, contro il Real Madrid, come la squadra ha sviluppato calcio. Gli episodi non ci hanno permesso di portare a casa un risultato positivo".

Sulla società: "C'è fiducia per il futuro" leggi anche Inter, dal bilancio in rosso al futuro. VIDEO Inzaghi si è anche soffermato sul tema societario dopo che nei giorni scorsi è stato approvato il bilancio con una perdita di 245,6 milioni di euro: "Non sono la persona più adatta per fare certe analisi - ammette - Il nostro obiettivo era quello di mettere in salvo il club, il prossimo anno andrà tutto molto meglio. La società comunque è molto brava perché ha trasmesso serenità. Gli stipendi pagati con regolarità, c'è fiducia per il futuro"