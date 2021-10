Inter, dal bilancio in rosso al futuro. VIDEO

Il bilancio dell'Inter, chiuso con un rosso di 245,6 milioni, nell'analisi di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore: "Pesa l'effetto Covid, che ha portato a perdite di ricavi per 110 milioni. Ma in questo bilancio non ci sono ancora le plusvalenze per le cessioni di Hakimi e Lukaku e altri effetti che si vedranno il prossimo anno e che porteranno il deficit a 150 milioni, in linea con altri club. Nella prossima stagione non saranno necessarie ulteriori cessioni pesanti"

Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio per la stagione 2020/2021, con il club nerazzurro che ha registrato una perdita di 245,6 milioni di euro. Numeri pesanti, si tratta del rosso più grande di sempre per una società di Serie A. Ma i bilanci vanno analizzati anche in ottica futura e Sky Sport l'ha fatto grazie al parere autorevole di Marco Bellinazzo: "È una situazione complicata, che riguarda i club italiani e non solo - la spiegazione della firma de Il Sole 24 Ore – L'Inter ha raggiunto il limite negativo di 245 milioni, se aggiungiamo i 105 dello scorso anno vediamo che il peso del Covid è stato di oltre 350 milioni. Sicuramente l'effetto pandemia si è fatto sentire, con 110 milioni di ricavi in meno tra stadio e sponsorizzazione, ma è molto importante andare a leggere i numeri che dicono molto ma non tutto. Questo bilancio, infatti, non contiene le plusvalenze di circa 70 milioni realizzate per le cessioni di Hakimi e Lukaku, che sono state fatte dopo il 30 giugno, quindi gli effetti li vedremo tra un anno. Oltre a questi, ci sono una trentina di milioni di pulizia contabile, fatti con i contratti di Nainggolan e Joao Mario, mentre l'addio a Conte e al suo staff è costato circa 14 milioni. Elementi negativi che non ci saranno più nella prossima stagione. Questo riporta il deficit a 150 milioni, più o meno quanto preventivato e in linea con altri club italiani di fascia alta. Ciò non toglie che la situazione sia difficile. L'Inter è stata messa in sicurezza dal punto di vista finanziario. Sono arrivati 75 milioni dei 250 del prestito fatto da Oaktree. Sarà a breve rifinanziato per 400 milioni quello che è il prestito obbligazionario fatto dal club negli anni scorsi e questo, insieme ai ricavi dello stadio e alle nuove sponsorizzazioni, fa stare l'Inter tranquilla dal punto di vista finanziario per affrontare la stagione e per far sì che nella prossima non sia nuovamente costretta a fare cessioni pesanti e gravi per la resa dell'organico. Restano alcuni temi di fondo, il principale riguarda la proprietà e il futuro immediato dell'Inter, soprattutto legato al progetto stadio".