L'allenatore bianconero alla vigilia del derby della Mole: "Juric sta facendo un ottimo lavoro, la sua formazione incarna nel migliore dei modi lo spirito Toro. Formazione? Chi avrà più energie andrà in campo. Arthur e Kaio Jorge potrebbero andare in panchina"

Confermarsi. È la parola d'ordine per la Juventus che, appena qualche giorno dopo la vittoria in Champions League contro il Chelsea, si prepara al derby della Mole contro il Torino. "Dovremo giocare ancor meglio di mercoledì perché sarà una partita più difficile" ammette l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, alla vigilia. Per la seconda volta in 28 anni Juventus e Torino si presentano al derby con gli stessi punti in classifica. Il segnale di una crescita dei granata che Allegri non sottovaluta: "Affronteremo una squadra che corre e pressa a tutto campo - spiega Allegri - Juric sta facendo un ottimo lavoro, la sua formazione incarna nel migliore dei modi lo spirito Toro. Sarà una partita complicata, servirà pazienza per rispondere colpo su colpo e dovremo restare dentro al match fino alla fine. Per loro sarà la partita della vita, vorranno vincere".

"Giocherà chi avrà più energie" Allegri ha già annunciato due titolari per il derby: "Szczesny e Chiellini sono sicuri, per gli altri vedremo. Qualcuno giovedì era più stanco degli altri, ma c'è ancora tempo per recuperare. Vedremo chi starà meglio, chi avrà più energie andrà in campo". Possibile, invece, il ritorno tra i convocati di Arthur e Kaio Jorge: "Entrambi potrebbero andare in panchina - prosegue Allegri - Siamo reduci da tante partite, magari ci sarà bisogno anche di loro e averli a disposizione è importante. Arthur è un giocatore tecnico e di palleggio che alza la qualità della squadra".