L'allenatore nerazzurro alla vigilia del match con il Milan: "Mi aspetto un avversario propositivo, che è cresciuto molto nell'ultimo anno e mezzo. Ma se guardiamo alle sfide degli ultimi mesi possiamo giocarcela con le nostre armi. Gosens? E' un infortunio piuttosto serio, dovrà stare fuori almeno due mesi"

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Young Boys, l'Atalanta torna a concentrarsi sul campionato. Lo fa dopo il pareggio dell'ultimo turno a San Siro contro l'Inter, che ha certificato il buono stato di forma degli uomini di Gasperini. Lo conferma lo stesso allenatore in conferenza stampa, alla vigilia del match che li vedrà opposti al Gewiss Stadium contro l'altra milanese, il Milan di Stefano Pioli: "Dopo due impegni molto difficili e impegnativi sia con Inter e Young Boys siamo usciti bene, non dico che ci sia entusiasmo ma c'è credibilità. Contro l'Inter è stata una partita molto aperta, in Champions è stata più a senso unico, ma abbiamo dimostrato di essere in un buon momento. Sarà una sfida importante per tutte e due le squadre".

"Il Milan è cresciuto molto, ce la giocheremo con le nostre armi" leggi anche Pioli: "Kessié non mi preoccupa. A Ibra regalo..." Gasperini ha proseguito, analizzando il momento del Milan, un avversario sicuramente temibile: "Mi aspetto un avversario molto propositivo, è chiaro che la sconfitta dell'altra sera è un brutto ko per la Champions, ma tutto può cambiare. Il Milan è cresciuto molto, sta raccogliendo dei risultati frutto delle prestazioni. Abbiamo una bella determinazione per affrontare questa sfida. Il Milan è cresciuto perché ha tanti giovani, Pioli ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro se pensiamo a un anno e mezzo fa. È una squadra che è cresciuta soprattutto con l'inserimento di tanti giocatori, soprattutto in attacco. Questo gli permette di avere alternative alla mancanza di Ibra. Ha fatto sicuramente un bel salto sia sul mercato che sul campo. Sta raccogliendo risultati e consensi. Stando agli scontri degli ultimi mesi possiamo giocare con le nostre armi, poi ogni partita è diversa".