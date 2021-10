Salernitana-Genoa, le probabili formazioni

La settima giornata di Serie A che si è aperta a Cagliari nell'anticipo del venerdì, prosegue all'Arechi con la sfida tra Salernitana e Genoa. I rossoblù, da poco passati alla nuova proprietà americana, sono reduci da due pareggi in campionato, in particolare dal pirotecnico 3-3 col Verona. L'ultima volta che il Grifone ha pareggiato tre incontri consecutivi in una singola stagione di Serie A risale al novembre 2015, con Gian Piero Gasperini in panchina. Gli unici due precedenti tra Salernitana e Genoa in Serie A risalgono alla stagione 1947/48, con la squadra di casa sempre vittoriosa (4-1 per la Salernitana all'andata, 3-1 per il Genoa al ritorno). La formazione di Castori, ultima in classifica con 1 solo punto, è alla caccia della prima vittoria in campionato.