Toro-Juve, Bernardeschi trequartisa: le probabili

Granata e bianconeri in campo alle 18 per il derby della Mole: Juric non può contare sullo squalificato Djidji, Allegri è senza gli infortunati Dybala e Morata. Squadre appaiate a 8 punti in classifica, chi vince può momentaneamente agganciare Lazio e Atalanta

Juve galvanizzata dal successo in Champions contro i campioni in carica, Toro reduce da un Monday Night in cui contro il Venezia ha raccolto un solo punto. I granata affronteranno lo scontro diretto contro la Juve con almeno lo stesso numero di punti in classifica dei bianconeri (otto per entrambe) per la seconda volta negli ultimi 28 anni (l'altra risale all'ottobre 2015, derby vinto 2-1 dalla Juve).