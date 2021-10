Serie A, 7^ giornata: le partite di oggi

Dopo i quattro anticipi spalmati tra la serata del venerdì e la giornata di sabato, la Serie A esaurisce il programma della settima giornata con le sei partite in calendario domenica 3 ottobre. Il lunch match è quello tra il Bologna di Mihajlovic, a caccia del riscatto dopo il ko di Empoli, e la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata in settimana in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Alle 15 si presegue con Sampdoria-Udinese e Verona-Spezia mentre alle 18 ci sono altre due partite: il Napoli capolista sarà ospite della Fiorentina mentre la Roma di Mourinho dopo il ko nel derby riparte dalla sfida dell'Olimpico contro l'Empoli. Chiusura di programma a Bergamo alle 20.45, con l'incrocio tra due squadre reduci dai rispettivi impegni in Champions League: c'è Atalanta-Milan.