L'allenatore portoghese dopo l'annuncio del prolungamento di contratto per il capitano fino al 2026: "Da quando la società mi ha spiegato che voleva tenerlo e lui mi ha detto che voleva rimanere, ero tranquillo. Penso sia la decisione giusta, è importante per il nucleo che stiamo costruendo. Nei prossimi tre anni arriveremo insieme dove vogliamo arrivare"

Dopo la vittoria in Conference League contro lo Zorya, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. All'Olimpico arriva l'Empoli, con l'obiettivo di mettere definitivamente da parte il derby perso la settimana scorsa. Josè Mourinho in conferenza stampa è tornato sulla prestazione della stracittadina, facendo un discorso generale sull'importanza dei risultati attraverso il gioco espresso: "Il risultato è la cosa più importante, se giochi un calcio offensivo e perdi 5-4, è meglio fare 0-0 giocando in difesa. É impossibile essere nei top della classifica senza essere equilibrati, non bisogna concedere molti gol, ma devi anche segnare per vincere. Io sono un risultatista, penso al risultato, poi se riesco anche a giocare bene ancora meglio. La maggioranza delle squadre in Serie A privilegiano il giocare bene".

"Cristante diffidato? Non ci penso. Fiducia in Darboe" leggi anche Tare torna sul derby: "Mou impari a perdere" Sulle possibili scelte di formazione, Mourinho ha sottolineato come non prenderà in considerazione la diffida di Cristante in vista di Juventus-Roma al rientro dalla sosta: "Non penso a queste cose, Darboe ha fatto un buon percorso con noi. L'anno scorso ha giocato senza responsabilità, Fonseca non aveva altre opzioni e Darboe ha giocato senza pressione. Abbiamo parlato fra di noi, dicendo che è arrivato quel senso di responsabilità per lui, non è più un primavera. Sta lavorando, sta crescendo e sta avendo fiducia e lo si è visto contro lo Zorya. Avevamo le opzioni Diawara, Villar, Bove, ma abbiamo pensato che fosse il momento giusto per lui. La risposta è stata buona, ha interpretato bene il ruolo, mi è piaciuto tanto. Non si può dire che abbiamo guadagnato un giocatore perché lo avevamo già. Ovviamente, con questo tipo di partite, cresce la fiducia che ho verso di lui".