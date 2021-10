Fienga lascia la Roma: Pietro Berardi futuro CEO

Il club giallorosso e il dirigente si separano di comune accordo. Nuovo innesto in società: al posto di Fienga arriva Berardi, che dal primo gennaio 2022 ricoprirà anche gli incarichi di 'Corporate CEO' e Direttore Generale. "Questo club rappresenta una delle città più importanti al mondo, per me farne parte è sia un onore che una responsabilità", le sue prime parole Condividi:

Importante avvicendamento in casa Roma: Guido Fienga lascia la società giallorossa, al suo posto arriva Pietro Berardi. Il club saluta quindi uno dei dirigenti di punta, al lavoro per la squadra della Capitale dal 2013 in diversi ruoli, prima di diventare CEO nel 2019. Fienga ricopriva le posizioni di Amministratore Delegato, componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società ma ha interrotto il suo rapporto con la Roma di comune accordo con la società che, nel ringraziarlo per il lavoro svolto, gli ha riconosciuto una buonuscita di un milione e mezzo di euro. Già annunciato il sostituto, che la società giallorossa ha presentato sul proprio sito ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Pietro Berardi diventerà il nuovo Corporate Chief Executive Officer del Club. Pietro Berardi prenderà il posto di Guido Fienga, che di comune accordo con il Club lascia la posizione di CEO, dirigente e membro del Comitato Esecutivo dell’azienda", recita il comunicato.

Chi è Berardi approfondimento I proprietari made in Usa più ricchi: Commisso 11° Il sostituto di Fienga arriva alla Roma a 47 anni, dopo una brillante carriera che lo ha visto operare per tante società di livello internazionale. Laureato alla Bocconi, Berardi ha iniziato il suo percorso da analista finanziario in Generali Assicurazioni nel Sud America. Poi il trasferimento a Boston per il conseguimento di una MBA e, successivamente, il ritorno in Europa per lavorare presso la Royal Dutch Shell. Successivamente si è imposto nel settore dell'automotive, dove ha lavorato per oltre 15 anni in ruoli di leadership negli Stati Uniti sia per Fiat Chrysler sia per Nissan. Ora l'approdo alla Roma, entrerà a far parte del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo della società con effetto immediato. Dal primo gennaio del 2022, invece, ricoprirà anche il ruolo di 'Corporate CEO' e Direttore Generale.