Buone notizie anche per Alvaro Morata , che (mentre il resto della squadra disputava il match amichevole contro l'Alessandria) nella giornata di sabato ha svolto un lavoro differenziato sul campo. Seduta a base di corsa ed esercitazioni con il pallone che lasciano ben sperare sul percorso di recupero che sta svolgendo l'attaccante spagnolo dopo l'infortunio muscolare subito lo scorso 26 settembre: l'obiettivo per la Juventus è di riaverlo in campo per la fine di ottobre, ma la speranza è che si possa anticipare di qualche giorno e poterlo almeno convocare per il match contro l'Inter . In questo senso sarà decisiva la prossima settimana e i carichi di lavoro che riuscirà a svolgere Morata.

Ritorno in campo per Arthur: 63 minuti con l'Alessandria

Come detto, per la Juventus è stata giornata anche di amichevole contro l'Alessandria, con la formazione bianconera (priva di tantissimi titolari, in giro per il mondo con le rispettive nazionali) che si è imposta per 2-1: è stata l'occasione per rivedere in campo anche Arthur, che ha giocato per 63 minuti, i primi della stagione dopo l'intervento chirurgico per risolvere il problema di calcificazione ossea tra tibia e perone. Il brasiliano, impiegato sia da regista che come interno in un centrocampo a 3, non è ancora al 100% della condizione ma è pienamente recuperato, dopo essere già stato convocato nel derby contro il Torino prima della sosta. Un rientro in campo che lo stesso Arthur ha celebrato attraverso un post sul proprio profilo Twitter: "Back to work!", accompagnato da una foto del match con l'Alessandria.