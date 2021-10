Leonardo: "Mai tramato per avere Donnarumma a 0"

Leonardo ha voluto fare chiarezza sul comportamento del PSG nell''affare Donnarumma', con il discusso trasferimento la scorsa estate del portiere della Nazionale dal Milan al club parigino a parametro zero. "Mi rendo conto che sia una situazione difficile - ha esordito l'ex rossonero, oggi direttore sportivo del PSG - ma noi non abbiamo mai contattato Donnarumma prima di giugno. Il Milan ad aprile aveva annunciato che non avrebbe rinnovato e poi aveva già preso Maignan. A quel punto Donnarumma era pubblicamente libero per il mercato". Leonardo ha assicurato che solo in quel momento il PSG si è mosso per portare a Parigi il giocatore. "Non lo avevamo mai contattato prima" ha ribadito, spiegando che "non c'era mai stata un'idea di portarlo a... Dopo ci sono state cose interne che sono successe, sono stato anche al Milan, ma in quel momento non era ancora deciso quello che sarebbe stato il suo futuro. E dopo è successo che a giugno si è parlato della situazione, solo a giugno. Lui era ancora libero, abbiamo parlato e alla fine abbiamo deciso. Ma, sinceramente, - ha sottolineato ancora Leonardo - non c'è mai stato un 'lavoro' per farlo andare via a zero. Se non fosse venuto da noi sarebbe andato in un'altra squadra, penso che a quel punto era già deciso che non sarebbe rimasto al Milan".