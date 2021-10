Rebus formazione legato ai nazionali in casa Inter. Perché in vista della sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico, Simone Inzaghi dovrà fare i conti anche con la situazione relativa ai calciatori che in questi giorni sono stati impegnati con la rispettive nazionali. Se gli italiani sono già completamente a disposizione, tutti gli altri – eccezion fatta per Edin Dzeko, che rientrerà mercoledì – faranno rientro alla Pinetina nella giornata di martedì. Il primo allenamento a ranghi completi, esclusi i sudamericani, sarà dunque giovedì.