L'agente dell'argentino parla della trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter: "Lui è felice in nerazzurro, ne stiamo discutendo e sono molto fiducioso. La strada è quella giusta. La Serie A è un campionato importante e piace molto a Lautaro, che si trova bene con giocatori di grande qualità come Dzeko e Correa"

In passato, per Lautaro Martinez, c'è anche stata la possibilità di lasciare l'Inter, il suo nome infatti è stato accostato con insistenza a quello del Barcellona. Alla fine, però, l'argentino è rimasto in nerazzurro ed è diventato un punto fermo della squadra di Antonio Conte nelle precedenti due stagioni e di quella di Simone Inzaghi in quella attuale. Il sacrificato in attacco, la scorsa estate, è stato Romelu Lukaku, per Lautaro Martinez invece si avvicina il rinnovo di contratto. "Lui è felice in Italia e il calcio italiano gli piace tantissimo – ha dichiarato l'agente Alejandro Camano a Radio Kiss Kiss Napoli - Già da tempo stiamo discutendo il rinnovo con l'Inter e sono davvero fiducioso, la strada imboccata è quella giusta".