Mirante al Milan, finita prima parte delle visite

Visite mediche in corso per il portiere classe 1983, soluzione d'emergenza del Milan dopo l'infortunio di Maignan. Prima parte già conclusa, Mirante è diretto alla Madonnina per la seconda parte dei test, poi firmerà il contratto con i rossoneri

In maniera improvvisa, quanto inaspettata, è iniziata la nuova avventura rossonera di Antonio Mirante. Visite mediche per il portiere classe 1983, che poi firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino a giugno. Prima parte già terminata presso la Clinica Columbus, ora il giocatore è atteso alla Madonnina per la seconda parte dei test. L'accordo era stato trovato già nella serata di martedì, quando Mirante è stato contattato dal club rossonero dopo l'infortunio a Mike Maignan. Una soluzione d'emergenza, considerando che anche il terzo portiere Plizzari è infortunato e, al momento, Stefano Pioli avrebbe a disposizione il solo Ciprian Tatarusanu. E allora il Milan ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati, prendendo un portiere d'esperienza con Antonio Mirante: per lui contratto di un anno, con possibile opzione per il rinnovo.