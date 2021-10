Dopo essere stato costretto a uscire dal campo nel recupero di Inghilterra-Ungheria, partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, il centravanti della Roma ha perso il volo da Londra posticipando il suo atterraggio nella Capitale. Sono slittati dunque di qualche ora i controlli per verificare le sue condizioni fisiche. Il giocatore resta in ogni caso in dubbio per il big match di domenica sera contro la Juventus. La Roma di Mourinho è attesa successivamente alle sfide contro Napoli e Milan