Correa sta bene e vede la Lazio: "Sono pronto"

Dall' Argentina arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista del big match dell'Olimpico contro la Lazio: Joaquìn Correa ha superato l'affaticamento muscolare degli ultimi giorni e si è regolarmente allenato con la sua Nazionale, per preparare la gara contro il Perù. Ad annunciarlo è stato lo stesso 'Tucu', che ha pubblicato delle foto dell'allenamento su Instagram scrivendo "Pronto per domani" . "Non correremo rischi, sarà a disposizione solo se tornerà ad allenarsi col gruppo", aveva precedentemente dichiarato Scaloni. Correa ha svolto l'intera seduta con il resto della squadra, così come Lautaro Martinez che dovrebbe partire titolare nel tridente con Messi e Di Maria. I due interisti, dopo la partita, saranno attesi da un charter che li porterà in Italia venerdì sera, a meno di 24 ore dalla gara dell'Olimpico.

La sfida da ex contro la Lazio

Per Correa, quindi, c'è l'imminente appuntamento con la Nazionale contro il Perù, per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione ai prossimi Mondiali. Poi l'argentino potrà concentrarsi alla sfida da ex contro la Lazio. Lui e Simone Inzaghi sfideranno il loro passato, squadra con cui l'attaccante ha segnato 30 gol in 117 partite nelle precedenti tre stagioni. Non una partita qualsiasi per Correa, che insegue un gol che manca dalla gara d'esordio in nerazzurro, il 27 agosto contro il Verona. In quell'occasione l'argentino segnò una doppietta decisiva, rimanendo poi a secco contro Sampdoria, Bologna e Sassuolo e fuori per infortunio contro Fiorentina e Atalanta. Ora testa al Perù, poi il ritorno in Italia e la sfida al suo passato.