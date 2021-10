Altra brutta notizia per Pioli che, dopo Theo Hernandez, deve rinunciare a causa del coronavirus anche a Brahim Diaz: lo spagnolo è risultato positivo. Il giocatore è in isolamento domiciliare, negativi i tamponi al resto della squadra

Aumentano le defezioni per Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Verona. Dopo Theo Hernandez, infatti, anche Brahim Diaz è risultato positivo al Covid e non sarà a disposizione per l'anticipo dell'8^ giornata. Una perdita non da poco, considerati i tanti infortuni occorsi ai rossoneri negli ultimi giorni e l'eccellente inizio di stagione del trequartista ex Real Madrid. "AC Milan comunica che Brahim Diaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi - si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club -. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate".