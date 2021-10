Presente al Salone del Libro di Torino , in occasione della presentazione del libro di Tuttosport "La casa della Juve", Pavel Nedved ha rivendicato il lavoro della società bianconera nelle ultime stagioni. In particolare le ultime due annate, che hanno visto la Juventus perdere quel dominio incontrastato vissuto nelle stagioni precedenti, ma che hanno comunque portato in bacheca uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana: "Siamo stati criticati negli ultimi anni, ma spero che qualcuno si sia accorto che abbiamo vinto uno scudetto, portato a casa due coppe. Alcuni in dieci anni non hanno vinto niente , noi conviviamo con questa pressione di dover vincere. Siamo abituati, chi lavora alla Juve deve saperlo, deve essere forte e non avere paura. La critica va bene, ma che sia giusta".

"Progetto nuovo stadio per squadra femminile e giovanili"

Infine, Nedved ha parlato di infrastrutture, fondamentali per il futuro del mondo del calcio: "Se vogliamo offrire un buon prodotto calcio dobbiamo partite dagli stadi. Lo Stadium rappresenta la casa non solo per noi, ma credo per tutti i tifosi, che vengono allo stadio e la sentono come la propria casa dove tifano la propria squadra. Un altro progetto che abbiamo è quello di creare uno stadio più piccolo per la squadra femminile e per i giovani. La pandemia per il momento ci ha fermato, speriamo si possa realizzare in futuro". Importante anche l'utilizzo della tecnologia per combattere il razzismo all'interno degli stadi: "La strada giusta è quella di individuarli con le telecamere, come facciamo allo Stadium. Basta avere un impianto con telecamere, sono investimenti minimi rispetto a quanto si spende per altro ed è il minimo per il mondo di oggi".