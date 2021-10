Nell’infuocato finale tra Lazio e Inter, c’è un altro episodio che ha rubato l’occhio a tutti: è quanto accaduto tra Luiz Felipe e Correa , grandi amici nella vita, con il difensore biancoceleste espulso e in lacrime dopo il triplice fischio dell’arbitro. Cosa è successo? Al termine della partita, con gli animi ancora accesi dopo quanto accaduto specie nel corso dell’episodio che ha portato al 2-1 della Lazio, le immagini mostrano Luiz Felipe sulle spalle di Correa , sorridente dopo la vittoria per 3-1 sull’Inter. Da lì, ecco la reazione dell’interista arrabbiato. L’arbitro che è nei paraggi sventola il rosso nei confronti del giocatore biancoceleste. La dinamica l’ha spiegata con lucidità l’altro laziale Patric : "Credo che la colpa sia al 50% di uno, e al 50% dell’altro. Correa, Luiz Felipe e io siamo migliori amici, andiamo anche in vacanza insieme. Ha sbagliato Luiz e ha sbagliato anche Correa. Luiz doveva però capire che il Tucu aveva appena perso. E mi sento in colpa anche io, perché gli avevo detto: 'Dai andiamo dal Tucu ad abbracciarlo. Solo che dovevamo andare con più calma".

"Lui – ha aggiunto – gli è saltato sopra, e io capisco la reazione di Correa. È un peccato per la squalifica che ora avrà, perché per noi rimane tutto in campo. Se fosse successo con un’altra persona, ok, ma è successo con un suo amico. Si parlano tutti i giorni, si amano, sono davvero migliori amici. Il problema è che starà fuori per questa c…, so che tra poco parleranno e risolveranno il problema".