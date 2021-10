1/13 ©Getty

IL GOL DEL 2-1 DELLA LAZIO - È questo il primo momento di tensione. Minuto numero 80, la palla è dell'Inter che attacca: Dimarco va a terra in un contrasto con Leiva ma si gioca per il vantaggio. Lautaro (che non può vedere il compagno a terra alle sue spalle) prosegue e tira. Reina para e la Lazio riparte subito: Felipe Anderson sfila davanti a Dimarco a terra (non colpito alla testa) e allarga per Immobile. Tiro in area, parata e tap-in del brasiliano. Gol. I nerazzurri non la prendono bene.

IL COMMENTO DI SARRI SUL CAOS DOPO IL SECONDO GOL DELLA LAZIO