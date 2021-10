Cena romana con vista sui Musei Vaticani per il campione MMA, che incontra Mourinho e affida a Instagram tutto il suo entusiasmo: "Rispetto questo uomo, è una leggenda". Lo Special One ricambia donandogli una maglia della Roma con il numero 10 e il nome Conor

Metti un campione Mma e uno degli allenatori più vincenti del mondo insieme a cena. È successo a Roma, con protagonisti Conor McGregor e José Mourinho. A raccontare l'incontro con lo Special One è stato lo stesso McGregor, in Italia da qualche giorno per il battesimo di suo figlio in Vaticano. Venerdì sera il 33enne irlandese ha conosciuto a cena Mourinho e non ha nascosto l'entusiasmo, testimoniando l'incontro sui social. "Rispetto questo uomo, è una leggenda", ha scritto McGregor pubblicando una loro foto insieme. Un incontro seguito da un regalo: la maglia numero 10 della Roma con il nome Conor sulle spalle, donata da Mou. I due hanno anche gustato un bicchiere di whisky sulla terrazza dei Musei Vaticani, in uno dei punti più suggestivi della Capitale.