Juventus-Roma, le probabili formazioni

Esame di maturità per la Juventus di Allegri che, dopo la pausa per le nazionali, ospita la Roma di José Mourinho all'Allianz Stadium. Una prova del nove per i bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, che vogliono continuare la risalita in classifica. Di fronte ci saranno i giallorossi che, lontano dall'Olimpico, non vincono dalla prima giornata di campionato. Per Mourinho sarà un ritorno allo Stadium tre anni dopo quel 7 novembre 2018, quando il suo Manchester United vinse contro la Juve in Champions e lo Special One si rivolse ai tifosi bianconeri al termine del match col gesto della mano all'orecchio.