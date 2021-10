Bastoni, squalifica ridotta: rientra con la Samp

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso dello Spezia contro la squalifica di Simone Bastoni. L'esterno bianconero era stato espulso in occasione della partita del 3 ottobre contro l'Hellas Verona, persa per 4-0 dalla squadra di Thiago Motta. Inizialmente il Giudice Sportivo aveva fermato il giocatore per due turni, aggiungendo a questa sanzione un'ammenda di 5 mila euro. Dopo il ricorso dello Spezia, la sanzione è stata rimodulata: una giornata di squalifica e 15 mila euro di ammenda. Bastoni ha saltato la gara vinta contro la Salernitana ed è quindi pronto a rientrare in occasione dalla prossima giornata, quando lo Spezia andrà a Marassi contro la Sampdoria.