Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni

Tra i veneti possibile esordio per Sergio Romero, con il ritorno di Caldara dal primo minuto. Due dubbi per Italiano che, senza Dragowski, si affiderà a Terracciano tra i pali. Le probabili formazioni di Venezia-Fiorentina, in diretta alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 Condividi:

L'ottava giornata di Serie A si chiude al Penzo di Venezia, ore 20.45, con il match tra la formazione di Paolo Zanetti e la Fiorentina. I veneti, reduci da quattro partite senza vittorie, inseguono il primo successo casalingo in stagione. La viola, invece, vuole dimenticare la sconfitta contro il Napoli prima della sosta per riprendere la propria marcia e rispondere alle vittorie di Lazio, Atalanta e Juventus. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca di Daniele Barone, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni.

La probabile formazione del Venezia leggi anche Serie A, il calendario del prossimo turno Ancora diversi dubbi da sciogliere per Zanetti che per la prima volta ha convocato Sergio Romero. Il portiere argentino potrebbe fare il suo esordio al posto di Maenpaa. In difesa torna Caldara dal 1', mentre a sinistra è ballottaggio tra Molinaro e Haps. A centrocampo, invece, Ampadu è in vantaggio su Crnigoj per completare il reparto con Vacca e Busio. I veneti dovrebbero passare al 4-3-3 con Henry riferimento centrale, supportato da Johnsen e uno tra Aramu e Okereke. VENEZIA (4-3-3) la probabile formazione: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All.: Zanetti