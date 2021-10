La grande paura ormai superata, gli esami ai quali si è sottoposto Nicolò Zaniolo subito dopo il rientro a Roma dopo la gara contro la Juve hanno fin da subito scongiurato problemi seri. Nessuna lesione al ginocchio sinistro, ma solo un trauma in iperflessione per il talento giallorosso. Zaniolo che adesso spinge per tornare subito in campo: il talento giallorosso, che anche nella giornata di martedì ha effettuato terapie al ginocchio a Trigoria, vorrebbe tornare a disposizione di José Mourinho già per la gara contro il Napoli di domenica, anche se i medici al momento lo stanno frenando.