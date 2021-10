Terminata l'ottava giornata di Serie A, arrivano anche le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che in vista del prossimo turno di campionato ha fermato 4 giocatori. Tra gli espulsi, squalifica per una giornata e ammenda di 5 mila euro per Luiz Felipe della Lazio "per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generano un parapiglia tra i calciatori delle due squadra". Una giornata di stop anche per Roberto Pereyra dell’Udinese, espulso per doppia ammonizione nella gara contro il Bologna, e per Riccardo Sottil della Fiorentina, anche lui sanzionato con un doppio cartellino giallo nel match contro il Venezia. Tra i calciatori non espulsi, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Morten Thorsby della Sampdoria, che era diffidato.