Il sabato sera di Serie A propone un derby ligure: buco a centrocampo per i blucerchiati. Tante soluzioni offensive per Thiago Motta, che supera l'emergenza difensiva ritrovando Bastoni che ha scontato la squalifica. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW

Samp, squalificato Thorsby. Damsgaard ancora out

Non sarà in panchina per squalifica, Roberto D'Aversa, ma l'allenatore blucerchiato ha le idee chiare su come affrontare lo Spezia in quella che, classifica alla mano, si presenta come una sfida delicatissima: "Dobbiamo scendere in campo con equilibrio e determinazione per conquistare i tre punti. Affrontiamo una buona squadra che è reduce dalla vittoria sulla Salernitana e ha un allenatore che propone sempre un calcio propositivo". La Samp non potrà contare sullo squalificato Thorby. Nell'allenamento della vigilia Ekdal ha svolto un lavoro differenziato ma si proverà a recuperarlo fino all'ultimo. Programma di recupero per Damsgaard e Ronaldo Vieira, che non saranno della partita. Out anche Ihattaren.