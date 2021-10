La Juventus ritrova Rabiot: è guarito dal Covid

Adrien Rabiot è guarito dal Covid. Lo comunica la Juventus in una nota ufficiale: "Il centrocampista ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) - si legge nel comunicato - l'esame ha dato esito negativo, il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Il francese, dunque, torna a disposizione di Massimiliano Allegri e si riunirà al resto del gruppo. Risultato positivo al coronavirus il 9 ottobre, dopo la semifinale di Nations League vinta per 3-2 dalla sua Francia contro il Belgio, Rabiot aveva saltato la finale della competizione contro la Spagna e non era stato a disposizione della Juve per le partite vinte in campionato contro la Roma e in Champions League contro lo Zenit.