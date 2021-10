Bologna-Milan, dove vedere la partita in tv

I rossoneri a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato sfidano al Dall'Ara i rossoblù di Mihajlovic. Bologna-Milan, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Lasciarsi alle spalle la delusione per il ko in Champions League contro il Porto, il Milan si rituffa adesso nel campionato che questa sera – fischio d'inizio ore 20.45 – lo vedrà in campo al Dall'Ara contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. I rossoneri si presentano al match da secondi in classifica con 22 punti (due in meno rispetto al Napoli, capolista a punteggio pieno) ottenuti grazie a 7 vittorie (le ultime quattro consecutive) e un pareggio; i rossoblù invece hanno 12 punti e nel turno precedente hanno pareggiato per 1-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese.