L'allenatore della Roma commenta così il pareggio dell'Olimpico: "Dopo Juventus e Napoli torniamo a casa con un solo punto, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare. L'espulsione? Non ho detto niente di grave, ma l'arbitro è stato bravo". E sulla scelta di mandare 5 giocatori in tribuna: "La sconfitta con il Bodo rimane nella storia e per me è difficile perdonare. Ma non hanno una croce sopra, conto di recuperarli"

La Roma si ritrova dopo il pesante ko contro il Bodo Glimt e ferma la corsa del Napoli in testa alla classifica. All'Olimpico finisce 0-0 al termine di una gara intensissima. Josè Mourinho è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Per me è stata una grande partita. 0-0 è un risultato giusto, ma poteva finire 1-0 sia per noi che per loro. E' stata dura per tutti, una gara di alto livello con intensità, concentrazione e rispetto dell'avversario. Nessuna delle due squadre va a casa completamente felice, ma penso che il risultato sia giusto. La squadra di 12, 13, 14 giocatori mi piace e c'è un grande valore umano sul quale lavorare. Dopo Juventus e Napoli torniamo a casa con un solo punto, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare. L'espulsione? Non so perchè sono stato espulso, chiedevo un fallo per me e non ero contento della decisione. Ma niente di grave e nessun insulto. La mia sensazione è comunque che l'arbitro abbia fatto un buon lavoro".