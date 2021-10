Tutto parte dalla “divisa” con cui Weston McKennie si è presentato agli allenamenti, una tuta che fa parte di una linea di abbigliamento sportivo americana (rivolta in particolare agli appassionati di basket) ispirata ai colori di McDonald’s. “Ecco il nuovo venditore di McDonald’s” , scherza Cuadrado posando nella foto accanto all’amico in tuta gialla e rossa con tanto di logo della famosa catena di fast food.

Il pari acciuffato all’89° contro l’Inter contribuisce di sicuro al buonumore in casa Juve, e quando c’è da scherzare uno come Cuadrado non si tira mai indietro: sul suo profilo Instagram, il colombiano ha voluto prendere in giro l’amico McKennie per il suo abbigliamento, finendo per “spoilerare” involontariamente il programma di lavoro della squadra.

Il programma "spoilerato"

Ciò a cui non fa caso però Cuadrado è quello che c’è alle loro spalle, e che immediatamente tifosi e follower hanno zoomato per curiosare in casa Juve. Scoprendo la tabella di lavoro dei vari giocatori: palestra e piscina per Chiellini, Danilo, Morata, Alex Sandro, Bonucci, Locatelli e per gli stessi Cuadrado e McKennie, lavoro sul campo fissato alle 11.30 per chi non ha giocato contro l'Inter e per Dybala. Pranzo obbligatorio per tutti e il programma differenziato per gli infortunati Kean, Rabiot e Bernardeschi le altre "curiosità" svelate da Cuadrado con l'aiuto dell'amico "McDonald's" McKennie.