Bernardeschi e Kean out contro il Sassuolo

Match con il Sassuolo al quale non prenderanno parte Federico Bernardeschi e Moise Kean: il primo ha riportato una lieve distorsione alla spalla destra, senza lesioni di tipo capsulo-legamentose, durante il primo tempo della sfida all'Inter, mentre il secondo non è stato nemmeno convocato a San Siro a causa di un affaticamento alla coscia destra durante l'allenamento di sabato. Anche per lui gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma in via precauzionale non sarà convocato nemmeno lui per la gara di mercoledì.