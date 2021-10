L'ambiente nerazzurro non ha ancora smaltito la rabbia per la vittoria sfuggita nei minuti finali contro la Juventus, ma può sorridere per il recupero del Tucu Correa: l'argentino si è allenato in gruppo e sarà a disposizione mercoledì al Castellani. Ancora a riposo Vidal, alle prese con una forma influenzale: la febbre è però passata e il cileno dovrebbe riprendere ad allenarsi già da martedì

Il giorno dopo Inter-Juventus non è dei più sereni in casa nerazzurra. "Due punti buttati", così li ha definiti Simone Inzaghi al termine del Derby d'Italia, che ha portato sì alcune note positive come la prestazione e il settimo gol in campionato di Edin Dzeko, ma soprattutto gli strascichi negativi di una vittoria sfuggita nei minuti finali. Inter che si è dunque ripresentata ad Appiano Gentile per l'allenamento del lunedì mattina molto arrabbiata per come è andato a finire il match di San Siro. Facce scure sia per quanto riguarda i calciatori che i dirigenti, che in particolar modo non hanno gradito il calcio di rigore concesso alla Juve, soprattutto per la mancanza di uniformità nell'intervento del Var rispetto a episodi simili accaduti in altre partite.