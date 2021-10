La nona giornata di Serie A si è conclusa con il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Un pareggio non senza polemiche quello di San Siro, che ha riaperto la discussione sul tema arbitri e, in particolar modo, sull'applicazione del VAR. Ha fatto discutere l'episodio del rigore concesso nel finale ai bianconeri, con tanto di espulsione di Simone Inzaghi. La quarta di un allenatore in questa giornata di campionato, dopo quelle di Gasperini in Atalanta-Udinese e di Mourinho e Spalletti in Roma-Napoli, altra partita che ha fatto discutere sia per queste sanzioni che per alcuni episodi come il presunto rigore su Anguissa o la reazione di Osimhen su Mancini. A commentare l'ultima, movimentata giornata di campionato ci ha pensato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A: "Sono veramente soddisfatto per questa giornata di campionato, gli arbitri si sono comportati ottimamente. Stiamo assistendo a delle partite bellissime, se lo sono un po' del merito è anche dei nostri arbitri. La VAR ha portato grandi benefici e molta più giustizia nel calcio, gli errori sul fuorigioco ad esempio sono stati eliminati, Come per tutte le cose nuove, all'inizio c'era grande entusiasmo, ma è un meccanismo da oliare e che avrà un grande sviluppo. In futuro avremo una VAR diverso, ma voglio sempre che ad arbitrare siano gli arbitri in campo, perché è una garanzia per tutti", le parole di Rocchi a Radio Anch'io.