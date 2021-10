Sfida accesissima quella dell'Olimpico tra Roma e Napoli: i due allenatori, che nel pre-partita si sono scambiati un caloroso abbraccio scherzando insieme, hanno condiviso lo stesso destino... per mano dell'arbitro Massa. Entrambi espulsi: il portoghese riceve una doppia ammonizione per proteste. Spalletti un rosso diretto per una frase dopo il triplice fischio che non piace all'arbitro