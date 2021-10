5/6

Simone INZAGHI: voto 5



La polemica Var ci può stare: difficile accettare di non vincere a causa di una sfumatura in una azione a zero pericolo. Ma Simone ci mette del suo coi soliti cambi a orologeria (fuori gli ammoniti), senza considerare quello che sta dicendo la partita. Se non fosse entrato Dumfries per Perisic-migliore-in-campo, l’episodio in questione non sarebbe mai accaduto. ABITUDINARIO