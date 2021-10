4 allenatori fermati per 1 turno: gli squalificati

Terminata la nona giornata di Serie A arrivano le decisioni del giudice sportivo in vista del turno infrasettimanale che inizierà martedì e si concluderà giovedì con Napoli-Bologna. Sanzioni che riguardano soprattutto gli allenatori, in 4 fermati per la prossima partita. Si tratta di Gian Piero Gasperini dell’Atalanta, punito anche con una multa di 5mila euro e ammonizione per "avere, al 46° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", si legge nel comunicato. Squalifica per una giornata e ammenda di 5mila euro anche per Luciano Spalletti del Napoli per "avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, assumendo un atteggiamento ironico, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose". Stop di un turno anche per José Mourinho della Roma per doppia ammonizione e per Simone Inzaghi dell’Inter "per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".