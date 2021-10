Tutte le ultime sulle probabili formazioni del turno infrasettimanale direttamente dagli inviati di Sky Sport. Un cambio per reparto nel Milan. Napoli con Lozano in pole e Insegne monitorato. Correa torna in gruppo e Inzaghi pensa a un po' al turnover. Juventus senza Bernardeschi mentre Mourinho ha già annunciato la formazione titolare PROBABILI FORMAZIONI 10^GIORNATA: I 'CAMPETTI'

Il tempo stringe. Finita la nona, sotto subito con la decima giornata. L’infrasettimanale: gioia e dolore di tecnici e fantallenatori. E’ un momento pieno di impegni tra Coppe e campionato e c’è subito da decidere quale undici schierare sia in campo che al fanta. La ‘pareggite’ che ha colpito quasi tutte le prime della classe avrà seguito? Il match di alta classifica è “solo” quello tra Lazio e Fiorentina ma sappiamo bene che quando c’è poco riposo, le trappole sono ovunque.

Come siamo messi a infortunati e disponibilità? E chi farà turnover? Per rispondere a queste (e altre) domande non possiamo che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri ragazzi sono già al lavoro tra ballottaggi, scelte sicure e indisponibilità. Vediamo quindi cosa ci raccontano i nostri 007 dai vari campi d’allenamento.

SPEZIA-GENOA, ore 18:30 Spezia, Amian, Colley e Manaj convocati Missione Italia Destro: "La Nazionale è un obiettivo, io ci credo" Un po' di buone notizie dall'infermeria ligure: Reca è risultato negativo mentre Agudelo ha tolto il gesso. In vista della delicata sfida contro il Genoa Thiago Motta potrà contare sui ritorni di Amian, Colley e Manaj: i tre fanno parte infatti della lista dei convocati. La difesa sarà la stessa vista pochi giorni fa mentre qualcosa dovrebbe cambiare tra attacco e trequarti: Verde e Nzola si candidano infatti per un posto nell’XI di partenza. Gli esclusi sarebbero Salcedo e Strelec Genoa, Caicedo (ancora) a gara in corso Mattia Destro non si ferma più ma il Genoa di Ballardini deve necessariamente tornare a fare punti. La difesa è un problema, tra assenze e gol presi. Possibile quindi che il tecnico possa cambiare qualcosa con Sabelli che scalpita e con Biraschi che spera di poter essere al 100% per un posto da titolare. Capitolo attacco: Destro è la certezza mentre per quel che riguarda Caicedo, l’ex Lazio deve ancora trovare una sorta di continuità durante le sessioni di allenamento. Per questo possiamo dire che anche contro lo Spezia sarà eventualmente utilizzato a gara in corso. Out Fares: possibile 4-3-3 con Kallon ed Ekuban esterni d'attacco

Sfida molto delicata al “Penzo” e il Venezia arriva all’appuntamento contro la Salernitana con acciaccati e assenti. Indisponibili Vacca e Johnsen, mentre Busio è stato convocato ma la sua situazione fisica non è delle migliori. In lista anche Aramu che ha saltato il Sassuolo per influenza ma che sarà quasi certamente titolare nel trio d'attacco del Venezia. In mediana Peretz è in pole su Tessmann se Busio non dovesse farcela. Davanti sicuri del posto Henry e Okereke Salernitana, Colantuono vira sulla difesa a 4? Ci aveva provato Castori e ci ha riprovato Colantuono ma la difesa a 3 in casa Salernitana pare non andare proprio. I 4 gol nel primo tempo sono un chiaro segnale e ora il neo tecnico pensa di passare anche lui al 4-3-1-2. In difesa verso la conferma del solo Strandberg, che sarà supportato da Gyomber al centro, con Zortea e Ranieri terzini. Obi e Kastanos sono in pole a centrocampo mentre Ribery dovrà innescare le punte: le ultime parlano di un’idea Djuric-Bonazzoli con Gondo pronto nel caso Bonazzoli non fosse totalmente recuperato

MILAN-TORINO, ore 20:45 Milan, rientra Theo. Davanti tocca a Giroud Con poco tempo tra una sfida e l’altra, le attenzioni sono rivolte all’infermeria. Kessié ha lavorato in gruppo e Theo Hernandez è tornato negativo (come Brahim Diaz). Sulla trequarti ancora favorito Krunic con Saelemaekers a destra (c’è infatti fuori Castillejo) e Leao a sinistra. In difesa possibile giro di riposo per Kjaer mentre Kessié affiancherà Tonali. A sinistra Ballo-Touré, con Hernandez eventualmente solo a gara in corso. Davanti c’è in pole Giroud. Difficile infatti che Pioli possa ‘spremere’ ancora Ibra anche considerando la Champions di settimana prossima Torino, Ansaldi out. Abbondanza davanti per Juric Gara non semplicissima per i granata di Juric in quel di Milano. Il tecnico del Toro non potrà contare su Ansaldi che ha accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Il grande dubbio riguarda l’attacco: Belotti è tornato e può partire dall’inizio ma Sanabria ha ritrovato i bonus smarriti nella sfida contro il Genoa. Sulla trequarti ancora out Pjaca ma anche in questo caso, Juric non ha gli uomini contati: il ritorno di Preat infatti permette un certo tipo di scelta: Brekalo al 99% è sicuro del posto. In difesa può tornare Rodriguez mentre in corsia ecco Ola Aina

JUVENTUS-SASSUOLO, mercoledì ore 18:30 Juventus, forfait di Bernardeschi RUMORS United, se va via Solskjaer il preferito è Conte A San Siro aveva chiesto un minuto per valutare il problema alla spalla ma poi aveva alzato bandiera bianca. Federico Bernardeschi si è presentato lunedì mattina al JMedical Center e ha lasciato la struttura con un tutore al braccio: lieve distorsione alla spalla destra, escluse lesioni capsulo-legamentose. McKennie, Bentancur o De Sciglio le soluzioni di Allegri che ritrova anche Rabiot che quasi sicuramente partirà dalla panchina. De Ligt si candida per un posto da centrale mentre in attacco potremmo rivedere Dybala ma occhio anche alla possibile sorpresa: Kaio Jorge titolare! Infine probabile rotazione anche in porta con Perin pronto Sassuolo, Djuricic non recupera. Boga neppure L’allarme Djuricic resta d’attualità: il trequartista aveva chiesto (e ovviamente ottenuto) il cambio contro il Venezia. Il suo infortunio però non pare essere di quelli che ti mettono ai box per settimane. Ovviamente la volontà è quella di non aggravare la situazione e quindi il trequartista resterà a riposo. Out anche Boga. Recuperabile Chiriches (che è in ballottaggio con Ayhan). Davanti ci sarà Scamacca con Raspadori trequartista. Traoré promosso nell’XI di partenza mentre dietro uno tra Toljan e Rogerio potrebbe tirare il fiato

SAMPDORIA-ATALANTA, mercoledì ore 18:30 Sampdoria, anche Verre a parte D’Aversa riflette e non poco sulla possibile formazione titolare da schierare contro l’Atalanta. In difesa c’è fuori per squalifica Bereszynski mentre Damsgaard, Ekdal, Vieira e Verre si sono allenenti a parte. In mediana rientra invece Thorsby. Nel ruolo di esterno basso dovrebbe giocare Depaoli che però potrebbe anche essere utilizzato ‘alto’ con dirottamento a sinistra di Candreva. L’alternativa è proprio Thorsby a sinistra. Davanti più che probabile il rientro dal primo minuto di Quagliarella Atalanta, Gasperini conta su tre rientri Rispetto alla sfida di domenica all’ora di pranzo, quando Gasperini aveva una formazione di fatto obbligata, ci dovrebbero essere tre rientri in casa nerazzurra in vista dell’impegno di metà settimana. Come annunciato dallo stesso tecnico, Maehle, Toloi e Demiral, dovrebbero far parte della truppa. Koopmeiners e Muriel paiono essere le scelte di turnover più logiche. Miranchuk non ha inciso domenica mentre Piccoli ‘paga’ la sovrabbondanza di punte

UDINESE-VERONA, mercoledì ore 18:30 Udinese, tridente solo in corsa A Bergamo avevamo visto un 3-4-3 che ha poi portato al gol del pareggio ma questo assetto sbilanciato potrebbe essere riproposto solo in situazioni “disperate”. Per la sfida di mercoledì rientra dalla squalifica Pereyra mentre uno tra Samardzic e Arslan dovrebbe spuntarla su Makengo. A sinistra c’è Stryger Larsen in pole mentre il duo d’attacco non dovrebbe subire cambiamenti Verona, squadra che vince… All’indomani della vittoria sulla Lazio, la domanda che tutti si fanno è: Tudor confermerà in blocco tutti? Ovviamente, con poco tempo per recuperare, bisogna capire chi deve tirare il fiato e come stanno gli acciaccati. In difesa si candida Ceccherini, più difficile che possa spuntarla Magnani. In mezzo va verificato Veloso con Tameze nel caso pronto a farne le veci. Davanti molto complicato pensare a qualche rotazione dopo la splendida prestazione di Simeone e Caprari. Confermato anche Barak

CAGLIARI-ROMA, mercoledì ore 20:45 Cagliari, indisponibili Nandez e Strootman vedi anche I consigli di FantaShow per la 10^ giornata Momento decisamente complicato per Mazzarri e i suoi. Dopo lo 0-3 rimediato a Firenze, a Cagliari arriva la Roma e le notizie dall’infermeria non sono confortanti. Nandez e Strootman avevano accusato qualche fastidio: il secondo pare recuperabile per una maglia da titolare. Anche Godin stringerà i denti mentre Caceres dovrebbe rimanere a riposo per una contusione alla caviglia. In attacco Pavoletti spera di spodestare Keita che però resta ancora avanti nel ballottaggio

Roma, c’è da credere a Mourinho? Potrebbe essere una settimana di “riposo” per i nostri inviati a Trigoria, almeno per quel che riguarda le informazioni sul possibile XI titolare anti-Cagliari. José Mourinho infatti, dopo la sfida contro il Napoli, ha già annunciato la formazione che vedremo dal 1’ in Sardegna. Il tecnico portoghese metterà in campo la stessa formazione di partenza vista domenica pomeriggio all’Olimpico. Avrà detto la verità? In passato, su argomenti simili, ha sempre mantenuto la parola data quindi…. Abraham davanti con Zaniolo a destra e coppia davanti alla difesa formata da Cristante e Veretout

EMPOLI-INTER, mercoledì ore 20:45 Empoli, tre ballottaggi per Andreazzoli Buona parte della formazione vista a Salerno sarà confermata anche nella sfida casalinga contro l’Inter. Ci sono però dubbi da sciogliere. In difesa ad esempio è ballottaggio tra Ismajli e Tonelli con il secondo in vantaggio. Bajrami spera di tornare a giocare dal primo minuto e se la gioca con Henderson mentre in attacco Di Francesco sperava in un singolo turno di riposo ma sia Pinamonti che Cutrone hanno inciso non poco a Salerno e quindi restano in vantaggio ma con ancora una maglia da decidere in modo definitivo Inter, Correa in gruppo. Vidal quasi

Ad Appiano Gentile lunedì non si è visto Arturo Vidal alle prese con l’influenza, mentre arrivano buone notizie sul fronte Correa, dato che il ‘Tucu’ ha preso parte regolarmente all’allenamento con il resto dei compagni. Davanti resta favorita la coppia Dzeko-Lautaro ma settimana prossima c’è anche la Champions e quindi non tutti è sicuro come sembra. Probabile che uno dei tre difensori centrali possa osservare un giro di riposo mentre Dimarco parte in pole a sinistra

LAZIO-FIORENTINA, mercoledì ore 20:45 Lazio, due rientri in difesa Sette gol presi nelle ultime due trasferte. Buon per Sarri che in casa è una Lazio un po’ meno disattenta in difesa, ma in vista della Fiorentina il tecnico può contare anche sul ritorno dalla squalifica di Luiz Felipe e Acerbi, che ovviamente saranno in campo dall’inizio. Ci sarà anche Luis Alberto? Possibile che, almeno temporaneamente, Sarri decida di cambiare strategia con lo spagnolo. Davanti invece si va verso la conferma del solito trio. Indisponibile Zaccagni, mentre Romero ha preso un pestone in allenamento Fiorentina, torna Sottil. Castrovilli spera La convincente vittoria contro il Cagliari non dovrebbe sconvolgere la formazione di partenza ma certamente la Lazio in trasferta pare impegno più ostico rispetto al Cagliari. Italiano ritrova Sottil dopo la squalifica. Saponara è stato tra i migliori in campo domenica e non è così scontato che Sottil si giochi la maglia solo con Callejon. In difesa si candida Nastasic, in mediana Pulgar è ancora out, ma Castrovilli può tornare nell’XI di partenza al posto di Maleh