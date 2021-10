Come successo contro il Napoli, il portoghese non ha convocato per la trasferta di Cagliari Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral. In lista rientra Kumbulla, ma la sua chiamata è dettata dall'emergenza difensori

L'allenatore della Roma José Mourinho prosegue con la linea dura e continua a fare a meno degli 'epurati' di domenica scorsa. Infatti dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per la sfida che si è giocata domenica all’Olimpico contro il Napoli (0-0 il finale), anche per la trasferta di mercoledì a Cagliari – turno infrasettimale della decima giornata di Serie A – l’allenatore portoghese ha deciso di non chiamare Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral , che rimarranno così nella capitale. Convocato, invece, Kumbulla , decisione probabilmente dovuta al fatto che Mourinho è a corto di difensori , visto anche il nuovo ko di Smalling avvenuto prima della sfida contro la Juventus. Al posto dei quattro calciatori che non voleranno in Sardegna, Mourinho ha chiamato alcuni ragazzi della Primavera.

Tribuna "punitiva"

Dopo la bruttissima sconfitta in Conference League contro il Bodo/Glimt per 6-1, Mourinho ha deciso di lasciare fuori dai convocati per scelta tecnica Villar, Diawara, Reynolds, Borja Mayoral e Kumbulla, rei di una prestazione non all’altezza in Europa. Dei cinque esclusi in maniera “punitiva” contro il Napoli, solo Kumbulla è stato “perdonato” ma la decisione di portarlo in Sardegna più che da un motivo tecnico sembra dettata dall’emergenza difensori che lo Special One si trova a fronteggiare in questo momento.