Spezia-Genoa, dove vedere la partita in tv

Il derby ligure dello stadio Alberto Picco apre la decima giornata del campionato di Serie A: gara in diretta sui canali Sky Sport, tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Turno infrasettimanale in Serie A, la decima giornata inizia con le tre gare in programma nella serata di martedì. Tra queste Spezia-Genoa, che si giocherà allo stadio Alberto Picco con fischio d'inizio alle ore 18.30. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta e, di conseguenza, in cerca di riscatto. I bianconeri affronteranno il secondo derby ligure consecutivo, dopo quello perso a Marassi contro la Sampdoria per 2-1. Thiago Motta sfida il suo passato e cercherà di bissare il successo interno ottenuto nell'ultima gara disputata al Picco contro la Salernitana. Il Genoa, invece, nell'ultima giornata ha perso per 3-2 a Torino e ha ottenuto appena tre punti nelle ultime sei gare. Il successo, per i rossoblù, manca dal 12 settembre, quando vinsero per 2-3 a Cagliari.